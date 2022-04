Jonathan RIVIERE

Conseiller de clientèle Banque Privée au Crédit Agricole d'IDF



Assure la gestion et le suivi quotidien d'un portefeuille de 200-250 clients particuliers à dominante épargne et revenus.



- Conseils en placement financiers, optimisation dans la répartition des avoirs détenus,

- Conquête et optimisation de la relation

- Instruction et analyse du risque dans le cadre de prêts immobilier (acquisition de résidence principale, locative, dispositif fiscal immobilier...),

- Instruction et analyse du risque dans le cadre des prêts à la consommation,

- Gestion de risques quotidien

- Vente et conseils en assurance IARD & Assurance de personnes.

- Analyse et gestion de patrimoine





Mes compétences :

DYNAMISME COMMERCIAL

CURIOSITE ET PERSEVERANCE

Sérieu

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access