Jonathan ROBINSON

Commercial au Grands Comptes chez SCC, je me suis tourné vers le secteur du commerce en B to B suite à ma formation en « Achats et commercialisation de produits industriels » et à une première expérience qui m’a enthousiasmé.



J'apprécie la diversité des missions et le travail d’équipe que ce métier exige. L’apprentissage quotidien au contact des clients et de coéquipiers exigeants ainsi que l’action sur le terrain sont autant de raisons qui confortent ma motivation pour travailler dans le commerce en B to B.



Mes compétences :

Vente directe

Études de marché

Microsoft office

Relation clientèle

Prospection commerciale

SAP (CRM)

Prospection téléphonique

Négociation commerciale

Chiffrage et mise en place de devis