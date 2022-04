Jonathan ROCHAS

Gestion humaine, technique et financière de chantier de Génie Civil de plusieurs millions d'euros, principalement pour des collectivités territoriales. Mon expertise démarre lors de la préparation de l'appel d'offre et se termine lors de la livraison du projet sans réserve, en y intégrant la mise en route et la réalisation des essais de garantie.



Mes compétences :

 Adaptation rapide à différents environnement soc

 Manager des équipes

 Elaborer et suivre un planning

 Elaborer un DOE, suivre la mise en route jusqu’à

 Réaliser des chiffrages et proposer des solution

 Suivre des bureaux d’études et gérer des contrat

 Superviser le contrôle de la qualité et de la sé

 Monter, suivre et contrôler un budget

 Mettre en place des plans de gestion.

 Négocier et rapporter au client

Management de projet

Microsoft Office

Autocad

eCommerce

Microsoft Project