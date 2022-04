Jonathan RODICQ

Titulaire d'un Master en Sciences des Matériaux et des Nouvelles Technologies, j'ai eu l'opportunité d'exercer diverses fonctions tels que :



- Ingénieur Logistique,

- Ingénieur calcul des coûts de revient d'une pièce,

- Ingénieur en Laboratoire d'essais et développement de produit,

- Pilote développement (Stage universitaire de 6 mois)

- Technicien Méthodes (Stage de 3 mois)



Ces expériences m'ont permis d'assimiler et maitriser les méthodes et outils de travail au sein de divers secteurs.

Entre autres secteurs: l'automobile, les télécoms que ce soit au sein d'un d'atelier de production ou d'un centre de Recherche et Développement.



Mes compétences :

Qualité

Automobile

Polyvalent

Travail d'équipe

Ingénieur

Recherche et Développement

Rigoureux

Telecom