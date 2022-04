Jonathan Rodriguez,



Graphiste Multimédia, fort d'une expérience professionnelle depuis 2009 dans le print avec une spécialisation dans le tracé vectoriel, je souhaite intégrer une équipe ouverte et pleine d'idées pour partager les savoirs et progresser toujours un peu plus.



Passionné par mon métier, je n'en néglige pas moins le sport que je pratique 2 à 3 fois par semaines (membre actif du club de Badminton de Pontcharra).



Curieux et rigoureux, n'hésitez pas à me contacter pour en savoir davantage, je serais heureux de vous en apprendre plus.



www.sojo.work



Mes compétences :

Adobe illustrator

Adobe Photoshop

Adobe After Effects

Adobe InDesign

Adobe Premiere

Microsoft Office

Graphisme

Communication

Adobe dreamweaver

Html5

Css3

Jquery

Php5 procedural

Flash

3dsmax

Wordpress

Identité Visuelle

Photomontage