Jonathan ROQUES

FORMATIONS :



Juin 007 Fonds d’investissement au Canada Montréal, Canada

Institut des banquiers du Canada :

Permis de vendre des Fonds Commun de Placement



2007 Formations services bancaires canadiens (Bilingue) Montréal, Canada

Banque Royale du Canada (RBC Banque Royale) : crédit, investissement.



2006 Formations service bancaires caisse d’épargne de Bourgogne Dijon, France

G.I.E Toison d’or : crédit, investissement.



2005 Formations en Télémarketing Montréal, Canada

Vente de produits téléphoniques Sprint Canada : Protocol Contact Centers.

Vente de produits téléphoniques Bell Canada : Vox Data.

Vente de Protection-Solde pour cartes Visa RBC Banque Royale.



2002 à 2004 Brevet Technicien Supérieur Action Commerciale : Dijon, France

Spécialisation : Marketing, Management et Négociation.

École de commerce de Dijon (CCI Formation Côte d’Or)





2001 à 2002 Baccalauréat Economique et Social Dijon, France

Faculté des sciences de Bourgogne. (Langues : anglais et espagnol)











EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES :





Février 2007 a aujourd’hui Agent proactif Montréal, Canada

Banque Royale du Canada (RBC Royal Bank)

• Porte feuille de clients : recherche des besoins, ventes

assurance, credit, investissement

(Bilingue : français, anglais)





Avril 2006 a déc 2006 Conseillé clientèle Multimédia : Dijon, France

Caisse d’épargne de Bourgogne

• Réception des appels entrants (service a la clientèle)

• Recherche des besoins (ventes et taches administratives)





Août 2005 – février 2006 Assistant-Gérant : Montréal, Canada

Buffalo David Bitton : entreprise de textile américaine

• Sélectionner les curriculums vitae

• Former les nouveaux employés (management)

• Créer et tenir à jour les dossiers des employés

• Préparer différents rapports (caisse, administratif)





Juillet a Août 2005 Représentant service a la clientèle : Montréal, Canada

Vox Data Montréal : entreprise de télécommunications

• Vente de produits Bell (appels sortants)

• Vente Protection Soldes sur cartes Visas RBC banque royale (appels entrants)





Mars à Juin 2005 Agent service à la clientèle : Montréal, Canada

Protocol Contact Center : entreprise de télécommunications

• Vente de service téléphonique Sprint Canada (appels sortants)





Avril 2003 à août 2004 Responsable de rayon Dijon, France

Sport 2000 : entreprise spécialisée dans le textile pour l’industrie du sport

• Gérer toute la surface de vente

• Agir comme conseiller à la clientèle

• Assurer le plan merchandising du magasin

• Gérer le stock des marchandises





Juin 2002 à avril 2003 Assistant gérant Dijon, France

La Boite à Pizza : Commerce de restauration rapide

• Sélectionner les curriculums vitae

• Réaliser des entrevues téléphoniques et individuelles

(responsable de la sélection et de l’embauche des candidats)

• Former les nouveaux employés

• Créer et tenir à jour les dossiers des employés

• Préparer différents rapports





Février à Juin 2002 Livreur, Préparateur et Vendeur Dijon, France

La Boite à Pizza : Commerce de restauration rapide

• Servir la clientèle et répondre à leurs questions

• Tenir et balancer la caisse

• Préparer les commandes

• Effectuer les livraisons à domicile





Juillet à Février 2002 Employé commercial Dijon, France

Géant Casino France : Centre commercial Chenove

• Responsable du rayon pâtisserie

• Concevoir les pâtisseries

• Servir et répondre aux questions des clients

• Instaurer la mise en place des viennoiseries et la préparation des pizzas au rayon Boulangerie



Mes compétences :

Communication

Esprit critique

Motivateur

Organisation

Sens des responsabilités