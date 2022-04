Jonathan ROTH

Je suis actuellement en poste dans une SSII distributrice de la gamme de logiciels CEGID. J'ai fait ce choix de métier pour différentes raisons : la gestion par projets, la diversité des interlocuteurs, l'absence de routine, la prise de responsabilité (formation d'utilsateurs et paramétrage de logiciels), ...

J'interviens dans la partie finances (comptabilité, immobilisations), qui a été ma formation première. Titulaire d'un DUT Gestion des Entreprises et Administrations, mes expériences en contrôle de gestion, en comptabilité et le vécu en tant que "client" d'une intégration de progiciel m'ont porté dans cette voie.

De plus, à titre personnel j'affectionne particulièrement internet et les nouvelles technologies. En outre, je réalise des dépannages ou dispenses des conseils à mon entourage plus ou moins proche.

Je suis donc arrivé aujourd'hui à une voie qui me correspond.



Mes compétences :

Conseil

Formation professionnelle

Audit

Formation