Jonathan ROUANET

Bonjour!



Marié et papa de 4 enfants.

Je suis de plus en plus passionné par l'aventure industrielle et les rencontres humaines qui en découlent. Je recherche actuellement mon prochain emploi.

Si vous cherchez quelqu'un de sérieux, motivé, compétent et positif : contactez-moi!



Au plaisir de vous rencontrer,



Jonathan



Mes compétences :

Analyse de risque

Proposition de solution

Appels d'offres

Animation de réunions

Management d'équipe

Suivi de budget

Rédaction de cahier des charges

Organisation du travail

Conduite de projet

Ordonnancement

Gestion de la relation client

Reporting

Gestion de la production

Return on Investment

Assembly Lines

Production Planning

Continuous Improvement

Sage Accounting Software