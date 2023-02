Benjamin OUDIN

Le job

Etre capable d'interfacer les besoins avec les solutions en mettant en équation le concret est mon quotidien. Chef d'Agence: une occasion en or de mettre en lien l'amélioration continue, les Hommes et le terrain dans le domaine des services en utilisant les outils du lean.



Se décrire

Depuis tout jeune, la tête sur les épaules et les pieds sur terre...

Imaginer, concevoir et développer, c'est bien! Mais c'est encore mieux quand ça fonctionne sur le terrain.

Leader exigeant, autant de soi-même que des autres, j'apprécie les challenges.



Les objectifs et les moyens de les atteindre...

Comprendre les réalités, et trouver des solutions techniques, humaines, organisationnelles et économiques qui conviennent à tous. Résolument tourné vers l'échange, la compréhension des problématiques de terrain et stratégiques.



Cible professionnelle:

Avec 10 années d'expertises dans le domaine de l'approvisionnement et du transport pour l'industrie automotive, j'ai eu l'opportunité d'évoluer à la fois dans le cadre de restructuration durant des phases d'activité à la baisse que d'augmentation/d'évolution des besoins durant des périodes de reprise. J'étudie toutes les possibilités concernant L'Est Rhône Alpin, en particulier sur des fonctions managériales tant en support qu'en production.



Mes compétences :

VBA macro Excel

Auditeur

CAO (3D) / DAO (2D)

Gestion de Production et Supply Chain

Gestion de projet

Lean Manufacturing

MRP I/MRPII

Conception

Lean management

Transport

Automobile

Logistique

MRP

Supply chain

Reactif