Degroote ANNE

Bonjour à tous,



Assonance a le plaisir de vous annoncer la mise en place d'un nouveau dispositif "accompagner les salariés dans la réussite de leur démarche VAE"



Assonance a vu le jour grâce à une professionnelle et une passionnée des Ressources Humaines.



Assonance est le spécialiste de l'évolution professionnelle



Il est temps de changer les pratiques afin de les individualiser, de les rendre innovantes et plus pertinentes au regard des attentes des clients.



Un réseau de partenaires (psychologues du travail, centre de formation, consultante Ressources Humaines...) se mobilise pour vous proposer un service de qualité sur-mesure.



Nos solutions :



Evaluation de la personnalité et du potentiel

Mobilité

Conseil RH

Bilan de compétences

Accompagnement VAE



Nous nous voulons être différent de par nos outils, méthodes mais aussi nos valeurs.



Nos points forts :



- Ecoute et relation de confiance

- Solutions pragmatiques, innovantes et opérationnelles

- Outils adaptés et méthodes éprouvées

- Souplesse des modes d'intervention



N'hésitez pas à me contacter



Je me ferai un plaisir de vous rencontrer et de vous répondre par mail anne.degroote@assonance-conseil.fr ou par téléphone au 06-15-08-54-01





A bientôt









Mes compétences :

Gestion de carrières/GPEC

Animation de formations

Recrutement

Evaluation

Bilan de compétences

Formation continue

GPEC