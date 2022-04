Bonjours, Je suis actuellement en IUT Informatique (IQ) de Dijon (21000). Je suis en 2ème année de ce DUT.

Je pense être quelqu'un qui ne s'arrête pas devant la difficulté et qui va chercher un moyen de s'en sortir, et je n'apprécie pas de laisser des taches non finies



Mes compétences :

Java

HTML

C#

C++