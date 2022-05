Mathilde RENON

Après l'obtention de mon baccalauréat scientifique, j'ai choisi de m'orienter dans le domaine de l'informatique car l'algorithmique et la programmation m'intéressaient beaucoup. J'ai alors intégré l'IUT de Dijon-Auxerre à Dijon dans le but de préparer un DUT Informatique. Cette formation proposant aussi bien un enseignement théorique que pratique m'a permis d'apprendre les bases et les différents domaines de l'informatique (Bases de données, Programmation, Réseau, Architecture des systèmes informatiques, etc). De plus, j'ai pu approfondir mes connaissances à travers un stage de trois mois que j'ai réalisé au sein de l'entreprise EPICURS, à Dijon.



Suite à ces deux années de formation, j'ai ainsi obtenu mon DUT Informatique et choisi de poursuivre mes études dans ce domaine afin de devenir ingénieur informatique. C'est pourquoi j'ai intégré l'UTBM, à Belfort. Cet établissement permet notamment de construire soi-même son cursus et propose plusieurs choix de spécialisation dont l'Ingénierie des logiciels et de la connaissance, et c'est dans ce domaine que je souhaiterai me spécialiser. J'ai d'ailleurs réalisé un stage de 6 mois dans ce domaine au sein de l'entreprise General Electric, en tant qu'assistant ingénieur (de septembre 2017 à février 2018).



Aujourd'hui, je suis en 5ème année en branche informatique dans cette école et je suis à la recherche d'un stage de fin d'étude pour la période de février 2019 à juin 2019.



Mes compétences :

HTML

CSS

Java

MySQL

PHP

PhpMyAdmin

NetBeans

Microsoft Office

Base de données

Bootstrap

Services web

VHDL

C++

Programmation orientée objet