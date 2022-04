Jonathan RUFFINI

Avec ses 4 sites dans les Bouches du Rhône et son site dans le Var, Durance Granulats :

extrait, concasse, crible, lave... des alluvions silico-calcaires et calcaires massifs,

recycle les déchets inertes du BTP,

réaménage ses sites dans l'intérêt collectif.

Avec plus de 2 millions de tonnes vendues par an, Durance Granulats est le leader des granulats pour le grand pays d'Aix en Provence.

Avec plus de 200 000 tonnes de déchets du BTP

recyclés par an, Durance Granulats est un des précurseurs et leaders du recyclage dans les Bouches du Rhône.