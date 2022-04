Jonathan SAADA

Titulaire d'un Master 2 mention Informatique spécialité Ingénierie des Systèmes Intelligents, j'ai intégré à la suite de mes études la société SII Toulouse dans laquelle j'exerce depuis 4 ans en tant qu'ingénieur en développement.

Bien que mon contrat avec SII se soit déroulé sans heurts, je suis dans l'obligation de quitter ma région actuelle pour rejoindre l'île de France où ma future épouse a été affectée pour effectuer son internat de médecine.

Compte tenu de mon parcours évolutif, je souhaiterais idéalement poursuivre ma carrière dans la gestion de projet. Je suis cependant conscient de la responsabilité d'un tel poste et suis par conséquent disposé à refaire mes preuves au niveau technique en vue d'atteindre mes objectifs.

J'espère ainsi avoir l'opportunité de contribuer à la bonne marche de ma future entreprise, fort de mes expériences passées.





Mes compétences :

Java

C

VBA

VBScript

XML

SQL

C++

JNI

ANT

NetBeans

Linux

Microsoft Windows

Rhapsody

Spring

Eclipse

UML/SysML

Microsoft Office

Microsoft Access

Microsoft Excel

DOORS

Microsoft Visio

Clearcase

Git

MySQL

SVN

DO-178

Gestion de projet