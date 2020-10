Benoît MALLET

Vous souhaitez acquérir ou vendre un bien immobilier dans l'ouest toulousain?



Parce que votre projet est unique, il mérite une attention particulière et, pour cela, l'accompagnement d'un professionnel de l'immobilier est un véritable atout.



Disponible et impliqué, je serai votre interlocuteur exclusif pour cerner vos besoins, vous conseiller dans votre projet et vous assurer un suivi personnalisé et régulier, de notre première rencontre jusqu'à la signature de l'acte définitif chez le notaire.



De plus, grâce à notre réseau national de conseillers SAFTI, vous bénéficierez de conseils juridiques adaptés, de partenaires réactifs et compétents (diagnostics, financement) ainsi que d'une visibilité hors norme sur une centaine de sites locaux, nationaux et même internationaux.



Mon objectif: votre satisfaction en assurant l'achat ou la vente de votre bien au juste prix et dans les meilleurs délais possibles.



Rencontrons nous, pour qu'ensemble, votre projet devienne une réalité.



Mes compétences :

Management de projet

Avant-vente

UML