Jonathan SARRON-COSTA

Dans le métier de la fourniture industrielle depuis 2007, j'ai su évolué au sein du groupe OREXAD. Ma faculté d'adaptation et mon envie d'avancé mon permis d'accéder à mon poste d'aujourd'hui. J'a su acquérir des très forte compétences commerciales mais aussi techniques sur les produits de transmission mécanique (roulements / paliers / chaines / pignons / poulies / courroies / étanchéité / guidage linéaire...) qui me permettent de me différencier par rapport à la concurrence de notre marché.

Je souhaite pouvoir intégrer une société fabricante de produits de transmission mécanique afin de pouvoir encore plus me spécialisé dans ce domaine. Je souhaite également pouvoir avoir une première expérience significative dans le management d'une équipe commerciale. J'ai déjà des notions de management transversales.

Pour finir, je pense être quelque de confiance pour une entreprise qui saura m'écouter et me donner des responsabilités.



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Négociation