Jonathan SCHLEGEL

Jonathan, Balance, 33 ans - Spécialiste dans l'organisation d'événements "insolite et innovant"

POUR LES ENTREPRISES

Au service des entreprises depuis plus de 10 ans, je connais parfaitement les objectifs et besoins de chaque domaines d'activités.

En veille constante, j'ai créé un service spécialisé dans l'organisation d'événements. (lancements produits, inaugurations, soirées clients, anniversaires...) mais aussi des animations internes à l'entreprise (départs en retraite, soirées de Noël, séminaires, formations...)



Mes compétences :

Communication