Jonathan SCHLEGEL

A l'ISC Paris Business school, je me suis spécialisé dans le secteur du tourisme. Ce domaine est passionnant puisqu'il intègre une multitude d'acteurs complètement différent

(TO, CA, AGV, réception, agence du tourisme, organisme nationaux), qui interviennent à différentes échelles avec le défi d'avoir un maximum de synergie pour construire une stratégie gagnante. Deux formes du tourisme m'intéressent plus particulièrement : le tourisme de proximité et le tourisme MICE. Donc voila je suis prêt à échanger volontiers sur ces thèmes.

Actuellement je suis responsable de magasin chez Aldi, le leader historique du hard discount.

Cela me permet d'acquérir de l'expérience dans la gestion de centre de profit.

Entouré d'une petite équipe nous devons améliorer les résultats du magasin dans le respect du cadre fourni par notre direction régionale.



Mes compétences :

compagnie aérienne

Hôtellerie

Management

Marketing

Tourisme

Voyage