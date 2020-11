Martial MEYONGO (AMOUGOU )

Cher Réseau

A l'aube de mes mes quarante ans , je suis fières de vous annoncer que je reprends mes études.

Admis à l'école de mon choix je recherche désormais l'entreprise qui rendra parfait ce nouveau projet

professionnel pour octobre 2019 .

Je suis disponible dés maintenant et je me fait une joie de rencontrer cette future entreprise afin d'exposer

de vive voix mes motivations . merci d'avance pour vos soutien , vos partages et votre soutien-



Martial Meyongo

0668596087



Mes compétences :

Management commercial

Acteur très actif de la solidarité

Direction de centre de profits

En Management

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Fondateur Association entre-aide