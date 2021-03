Karine COURTHALIAC

Vivre et travailler en Auvergne



ENTREPRISES, vous êtes en recherche de talents et de solutions RH en Auvergne?

Rhévolutions est à vos côtés pour répondre aux nouveaux enjeux humains de votre société.

Notre métier: pister et dénicher les potentiels qui seront créateurs de valeur pour votre entreprise, et faciliter leur intégration au sein de votre organisation. Forts d'une connaissance précise du tissu économique local, nos consultants peuvent anticiper et détecter vos besoins et ils s'engagent avec vous sur le long terme dans une démarche de collaboration durable.



CANDIDATS, vous voulez travaillez en Auvergne et faire connaitre vos talents auprès des entreprises locales?

Nous travaillons ensemble à préparer, accompagner et faciliter votre évolution personnelle et professionnelle tout au long de votre carrière.