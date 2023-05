Janet NOUMAZALAY

Bonjour à tous,



Interpreter les chiffres, synthétiser, rendre des informations chiffrées simples et claires, contrôler, optimiser, accompagner, proposer, corriger....J'aime les métiers de l'audit et de la comptabilité. Depuis que j'ai été diplômée en 2009 de L'ISC Paris, mon seul désir est de pouvoir l'exercer de manière continue. Et j'espère que ma présence sur Viadeo me permettra de faire des rencontres et d'atteindre cet objectif.



Mes compétences :

Gestion budgétaire

Aisance relationelle

Organisation

Reporting

Formation