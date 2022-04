Jonathan SCHVOCH

Aujourd'hui diplômé de l'École Supérieure des Technologies Industrielles avancées de Bidart en tant qu'ingénieur organisation et gestion industrielle,j'ai effectué ma période d'apprentissage au sein du groupe La Poste en tant que Responsable Traitement, cadre supérieur de l'entreprise, manager d'une quarantaine de personnes par vacation et garant des processus de production.



Je souhaite aujourd'hui me tourner vers les rôles de responsable de production ou consultant dans le domaine de l'industrie.



Mes compétences :

Amélioration Continue

Audit

Energie

Environnement

Lean

Manager

Production

Responsable environnement