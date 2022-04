Jonathan SCURFIELD

De par mes études d’ingénieurs agricoles et mon expérience acquise durant mes précédents emplois, j' ai une base solide dans les domaines de la télédétection et des SIG orientés dans le domaine agricole, viticole, environnemental et forestier.



Au poste de responsable Développement et Innovations pour une entreprise ayant comme vocation l’agriculture de précision, j’ai à charge la recherche, le développement et l’exploitation commerciale de nouveaux produits.

À cela je me permets d’ajouter le développement d’une plateforme multi-support, la maintenance ou encore l’amélioration continue et la mise en place de nouveaux services associés. Ce poste étant extrêmement polyvalent, il m’a permis de consolider mes acquis et d’acquérir de nouvelles compétences.

Dernièrement avec la refonte de la gamme existante, j’ai eu le loisir de connaître les enjeux de lancement d’une gamme de produits développés pour répondre à une concurrence multiple et exacerbée.



J’ai précédemment travaillé pendant plus de quatre ans, pour la société Astrium où j’ai occupé divers postes d’Ingénieur d’Étude et Chef de Projet. Les missions qui m’ont été confiées portaient sur des thématiques variées en lien avec l’agriculture, la viticulture et l’environnement. Les outils tels que le SIG et la télédétection, m’ont permis de travailler sur des projets et produits destinés aux assureurs pour évaluer les pertes agricoles lors d’avaries climatiques, aux projets REDD sur les bilans carbone et la déforestation, sur l’assistance à la vendange en vue d’améliorer la qualité des millésimes et enfin l’estimation de rendements de diverses cultures à une échelle mondiale pour anticiper les volumes de productions.



Mes compétences :

Agriculture

Aménagement du territoire

Environnement

Remote sensing

SIG

Télédétection