Jonathan SÉDIVY

Responsable de la programmation, de la post-production et de certaines productions 4K de la chaîne myZen.tv.



ex Guitariste pour Lita Kira :Array

Auteur-compositeur

Réalisateur

Figurant/Silhouette/Acteur

Créateur de Ted Hait Bill sur YouTube



Perfectionne mes qualités et en apprend de nouvelles.

En recherche active de nouvelles expériences !



Mes compétences :

Audiovisuel

Auteur compositeur

Vidéaste

Musicien

Montage

Communication

Musique

Composition

Scénario

Photographie

Arrangements