Jonathan SEGUIN

Possédant une double formation en recherche dans le domaine de la Biologie et en Bioinformatique, je suis apte à suivre chaque étape de la recherche allant de la préparation des échantillons jusqu'à l'analyse des données avec les outils bioinformatiques récents.



Mes diverses expériences professionnelles me permettent de travailler aisément dans divers environnements, qu'ils soient publics ou privés, ainsi que dans le milieu biomédical. Depuis 2007, ayant compris l'importance de l'outil bioinformatique pour analyser les données issues des technologies à haut-débit, j'ai consacré une partie de mon parcours universitaire et professionnel à acquérir les compétences et connaissances en Bioinformatique (master Génomique structural et Bioinformatique à l'université de Strasbourg en 2009), puis à les mettre en pratique dans l'analyse de données issues de microarray et de Next-Generation Sequencing (PhD obtenu en 2014).



Étant à la recherche d'un poste de Bioinformaticien, je souhaite apporter tout mon savoir-faire en bioinformatique auprès de chercheurs afin de les aider à analyser au mieux leurs données. Ma double formation me permet de communiquer aisément à la fois avec les biologistes et avec les informaticiens afin de satisfaire les besoins et les requêtes de chacun.



Mes compétences :

Bio-informatique

Recherche

Biologie

Génétique

Biologie animale

Immunologie

Assemblage de novo

Microbiologie

Virologie

Biologie moléculaire

Next-Generation Sequencing

Oracle Database

Séquençage

PCR

CGH-array

ChIP-chip

CSS 3

MySQL

PHP 5

HTML 5

R

Java

Perl

GNU/Linux

Ubuntu

Microsoft Office

Analyse de données

Génomique