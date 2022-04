Jonathan SEMEL

Issu d'une formation de chimiste appuyé par une double compétence commerciale, je suis en poste au sein du groupe Linde France en tant qu'Ingénieur Technico-commercial depuis juillet 2014.



J'ai en charge le Nord de la France (départements 51, 08, 02, 80, 59 et 62) pour la promotion de gaz de haute pureté et de mélanges complexes pour des applications en chimie analytique et en synthèse organique et inorganique.



Ma clientèle est variée : secteur académique, industrie, biotechnologie, chimie, etc...







Mes compétences :

Instrumentation

Chimie

Commercial