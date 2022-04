Jonathan SIBONI

ESSEC MBA (chaire LVMH), Sciences Po (Master Finance & Stratégies option International)

Spécialiste des marchés / consommateurs du luxe Asie



Maître de conférences à l'IEP de Paris, en charge du cours Luxe International

Intervenants :

- Christian Blanckaert, ancien Président du Comité Colbert, PDG d'Hermès International

- Anne Dellière, Directrice Marketing de Richemont International

- Mineaki Saito, Directeur Marketing d’Hermès International

- Catherine Aymard-Yu, Responsable Chine de Van Cleef & Arpels

- Wataru Takekoshi, Vice-Président Marketing et Communication Shiseido Europe

- Martine Leherpeur, Directrice Générale, MLC



Auteur d'Argent, Fortunes et Luxe en Asie publié chez Philippe Picquier en 2013



Coauteur d'un livre sur les relations culturelles entre la France et la Chine publié chez DDB en 2005



Organisateur et animateur d'un cycle de conférences sur "le Luxe en Asie" au sein de la Division Asie des Sciences Po :

- "Stratégies des marques de luxe en Asie" au CAPE autour de Christian Blanckaert, Directeur des Affaires Internationales Hermès & Philippe Archambault, Directeur Lancôme zone Asie

- "Chanel et le luxe au Japon" à la Maison des ESSEC en partenariat avec ESSEC Luxe avec Richard Collasse, Président Directeur Général de Chanel Japon



Organisateur et animateur d'une conférence sur l'émergence de la Chine, danger ou opportunité pour le monde? organisée à l'ENA avec

- André Chieng, Président de l'Asiatique européenne de Commerce (Pékin), vice-président du Comité France-Chine et auteur de "La pratique de la Chine" (Grasset)

- Erik Izraelewicz, Directeur adjoint de la rédaction des Echos et auteur de "Quand la Chine change le mone" (Grasset)

- Philippe Moreau-Defarges, Ministre plénipotentiaire, professeur à Sciences Po et auteur de nombreux livres sur la Mondialisation et les Relations internationales





Mes compétences :

Consulting

International Relations

Chine

Luxe

Marketing

International