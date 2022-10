Judith SIBONI

15 années d’expérience internationale au sein d’agences-conseils en communication et annonceurs.

Mes missions d’intérim ou CDD longue durée m’ont permis d’acquérir de nouvelles compétences, de gagner en autonomie, en capacité d’adaptation mais également en sens de responsabilité.



Jusqu’à présent, l’intérim a toujours été un choix et non une contrainte. Aujourd’hui, je souhaite intégrer un poste en CDI au sens d’une équipe a n de pérenniser mes acquis.



COMPÉTENCES

Communication 360 - Gestion de marque - Stratégie Opérationnelle - Management - Production - Expérience agence et annonceur.



budgets

Microsoft Office