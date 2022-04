Jonathan SILVA DA FONSECA

Actuellement, je suis chargé d'assistance pour un constructeur automobile. Je réponds aux demandes de bénéficaires en panne avec leur véhicule en fonction de leurs droits au contrat. Etre patient, à l'écoute, rigoureux sont des compétences que j'utilise quotidiennement dans mon travail.



Issu d'un formation agricole, je me destinais au métier d'Educateur à l'Environnement. Grâce à cette formation, j'ai pu développer mon sens du contact et le plaisir d'échanger, de partager.



Je parle couramment l'anglais et possède un niveau scolaire en Espagnol.



Passionné par le Web 2.0 et les NTIC, je suis présent sur plusieurs réseaux sociaux et forums de discussions.



J'apprends en autodidacte les langages Xhtml et CSS et je m'initie à la programmation avec Python.



J'entretiens un blog parlant de mes diverses passions, cela allant des nouvelles technologies au jeux de société en passant par les jeux vidéo, l'actualité du net et les voyages.



Mes compétences :

Anglais

Anglais courant

Internet

Stratégie

Web