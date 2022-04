Jonathan STEPHANO

Récemment diplômé du master 2 IMAG2E de l'université Nice - Sophia-Antipolis, je recherche actuellement un emploi dans les Alpes Maritimes.

Ma formation est portée sur les Mathématiques générales, la Physique générale, l'Astrophysique et la Géophysique. Je me suis également spécialisé dans le traitement d'images et la modélisation.

Mes aptitudes personnelles et ma maîtrise de plusieurs langage informatique me permettent de programmer dans divers environnements et de facilement m'adapter hors de mes acquis.

Mon esprit de recherche et d'analyse me permettent de rapidement m'approprier un problème et de rechercher des solutions même en dehors du cadre pré-établi.





Mes compétences :

LaTeX

C

MATLAB

IDL

Machine Learning

Traitement d'images

Traitement du Signal

Mathématiques

Microsoft Windows

GNU/Linux

Optique

Analyse de données