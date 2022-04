Jonathan TAVEL

= > Compétences

--------------------------

• Système d'information

- Analyse des besoins métier

- Définition des axes de développement en matière de SI métier

- Pilotage de projet

- Accompagnement du changement et mesure de la performance



• Communication

- Ecriture journalistique

- Médiation/vulgarisation technique et scientifique

- Conduite de projet (événementiel, expositions, supports divers)



• Informatique

- CMS : Wordpress, Joomla!, etc...

- CRM : Sugar CRM....

- Bureautique : Word, Power Point, Excel - suites MS et Open office

- Logiciels PAO et retouche d’image : Illustrator, InDesign, Photoshop

- Logiciel de Montage Vidéo : ProShow Gold, Adobe premiere

- Logiciels d’astronomie : Iris, logiciels d’éphémérides (Stellarium, Carte du ciel)



• Astronomie

- Histoire et évolution des technologies aérospatiales

- Connaissances générales en Astrophysique et Planétologie

- Bases dans l'utilisation d'instrument optiques, l'acquisition, le traitement, et l'analyse d'images numériques



My profile in English :

http://www.linkedin.com/in/jonathantavel



