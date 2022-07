Jonathan THERESINE

Metteur au point CVC,

J'effectue les essais, les réglages et la mise au point des installations aérauliques (Centrales de traitement d'air, VMC, Extracteurs, Caissons de désenfumage) et hydrauliques (Circuits de chauffage, Circuits de climatisation, Bouclages sanitaires) à partir des documents d’études, du cahier d’essais et le cas échéant, des procédures de qualification.

J'assure la mise en service et permet d’obtenir les conditions contractuelles prévues et les levées de réserve en respectant rigoureusement les normes de sécurité et les procédures qualité.

Contrôle sur l'étanchéité des réseaux aérauliques suivant les nouvelles Normes en vigueur.



Mes compétences :

Autocad

Mise en service de systemes de traitement d'air

Mise en service de systèmes hydrauliques

Equilibrage de réseaux aérauliques (AMI KIMO)

Équilibrage de réseaux hydrauliques (Valise TA)

Bureautique

Microsoft Office