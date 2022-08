Jonathan THOMAS

Vous affectionnez ces longues séries d'entretiens où défilent une horde de candidats formatés et tous similaires...alors ne vous arrêtez pas sur ce profil...



Dans le cas contraire, vous serez très certainement séduit par mon profil atypique qui fera de la différenciation un avantage concurrentiel et la base de notre collaboration!





Auparavant dans la fonction publique, j'ai opéré une reconversion professionnelle, et suis à présent diplômé en Master de Commerce et Management des affaires internationales. J'oriente ainsi ma carrière vers une catégorie de métiers où la performance, la motivation, le goût pour la réussite et la mobilité sont omniprésents.



Après une expérience probante en tant qu' Export Area Manager chez Clayrton's (après un stage de commercial terrain dans cette même entreprise), où j'avais pour objectif de développer toute la partie Export de l'entreprise (Hormis les Pays-bas, la Belgique, l'Allemagne et UK), je suis en poste depuis mars 2016 chez Salmon Group, l'un des derniers filateurs européen de lin, et surtout, celui qui propose la meilleure qualité au niveau mondial.



J'y gère cinq agents sur l'Italie, le Portugal, la Belgique et l'Ile Maurice, avec en particulier dans mon portefeuille, certains des plus gros clients de l'entreprise. Je participe également au pont fonctionnement de l'équipe commerciale en collaboration avec les ADV. Malgré certaines notions techniques manquantes lors de ma prise de fonction, j'ai su parfaitement m'intégrer à l'équipe et j'appréhende désormais avec de plus en plus d'assurances les particularités techniques du lin.



Amoureux du commerce, je reste attiré par le terrain, mais suis désormais atteint par le virus du management, duquel je ne saurais m'éloigner trop longtemps. Commercial de terrain, négociateur, manager, organisateur de la stratégie de mes zones concernées, sont autant de costumes que je revêts au quotidien et qui me passionnent!



La formation que j'ai suivie est dispensée par des enseignants (exerçant également dans d’autres grandes écoles pour certains) étant pour la plupart des professionnels reconnus dans le domaine du commerce international, et dont les nombreuses années d’expérience sur le terrain renforcent la crédibilité et l’efficience du diplôme. Ce Master très compétitif présente l’avantage d’être représenté chaque année par des étudiants venus des quatre coins du Monde (40 nationalités en 2012/2013 pour un peu moins de cent étudiants), et permet ainsi une immersion totale dans le Commerce international dans un cadre professionnel et multiculturel. Enfin, le MOCI (le Moniteur du Commerce International), revue référence en matière de Commerce international, place à nouveau cette année (Le MOCI n°1906 - 19 janvier 2012), trois programmes du Comex de Lille I parmi les six premiers au niveau national dans la catégorie des masters universitaires.



Je maîtrise l'anglais, l'italien et l'espagnol, pratique occasionnellement le hongrois (basique) dans le cadre privé. J'ai également étudié l'allemand pendant mes études et en garde donc un niveau scolaire acceptable. Je serais heureux d'utiliser efficacement ces connaissances au sein d'une entreprise dans le domaine du commerce international, et y intégrer une équipe dynamique à long terme.Cependant, l'environnement international, s'il reste un souhait, n'est pas une obligation.





Très motivé (j’ai quitté le confort de l’Administration publique pour un domaine qui me passionne), je saisis actuellement cette chance qui m' a été donnée de faire le métier qui me fait avancer.



Mes compétences :

Vente

International

Import

Export

Commercial

Commerce

Chd

Chr

italien

Anglais

Espagnol