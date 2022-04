Sylvain SEYNHAEVE

Concepteur de jeux et graphiste depuis 2009, je me suis spécialisé dans la création de jeux sociaux et de jeux publicitaires.



J'ai déjà à mon actif plusieurs gros succès tels que Paf le chien, La momie et Flip-Flap la girafe qui à eux trois, ont attirés près de 10 millions de joueurs.



Mon expérience de freelance m'a également permis de contribuer à de nombreux projets de jeux publicitaires, pour des grands comptes comme Orange, Oasis, PMU ou NRJ...



Fort de ces expériences je propose aujourd'hui de mettre mon expertise au service de vos projets, que ce soit des jeux publicitaires, jeux sociaux ou applications ludiques.



https://www.behance.net/sylvainseyb6ce

Mon site web: http://imaginiste.fr/



Mes compétences :

Webdesign

Social network

Jeux vidéo

Flash

Game designer

Facebook

Graphisme

Réseaux sociaux