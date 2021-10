Joni ZORITA

Responsable de Formation stagiaire (Master 2 Ingénierie de Formation et des compétence) après avoir obtenu une Licence de formateur d'adultes, suivie d'un an de formateur en commerce et un peu plus de trois ans de professeur d'espagnol vacataire en lycée et à école d'ingénieur de Chimie de Mulhouse.



compétences :

Construire une action de formation à partir d'une demande

Elaborer le scénario pédagogique d'une séance et préparer les ressources nécessaires à l'animation

Animer une séance de formation et évaluer les apprenants

Repérer les difficultés individuelles d'apprentissage et y remédier

Analyser ses pratiques professionnelles

Elaborer du Bilan Financier et Pédagogique