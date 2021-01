Jordan CHAMPLON

Fils d'entrepreneur, j'ai grandi au milieu de l'entreprise familiale. Depuis l'age de 6 ans, j'ai commencé à suivre mon père sur les chantiers. 18 années plus tard et après être diplômé Ingénieur des travaux de la Construction, j'ai "commencé" ma carrière au département construction de FM Logistic, l'un des leaders sur le marché européen.



Après 3 ans passé en Chine, je rentre en France pour rejoindre l'entreprise familiale: TES TECHNIFOR. Spécialisé dans les travaux spéciaux, notre savoir faire est reconnu dans les domaines suivants:

- Forage de micro pieux et tirants d'ancrage passifs ou actifs,

- Renforts de structure par renfort carbone passif et actif (précontraint par post tension),

- Découpe de béton au diamant,

- Interventions subaquatiques,

- Béton projeté,

- Démolition à l'explosif,



Mes compétences :

BTP

Chine

Bâtiment

Génie civil

Travaux publics

Chef de projet

Ingénierie

Construction