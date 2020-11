Jordan GILBERT

Après trois ans d'études dont deux en DUT en Génie Thermique et Thermique et une année en licence professionnelle en Efficacité Énergétique et Énergie renouvelable dont une année passée en apprentissage en licence professionnelle en efficacité énergétique et énergie renouvelable en tant qu'assistant chargé d'affaire en froid commercial et climatisation, je recherche un emploi avec du management projet et de la gestion de projet tels que chargé d'affaire junior ou assistant chargé d'affaire.



Je suis rigoureux dans mon travail, je suis autonome et je possède des facilités pour le travail en équipe.