Jordane BODIN

J'ai plus de 10 années d'expérience dans le management d'équipes commerciales et marketing.

J'affectionne particulièrement le mot leadership puisqu'il me guide dans mon fonctionnement quotidien.

Communiquer, fédérer, donner l'exemple tout en restant humble, valoriser le travail en commun et prioriser la présence sur le terrain me permet de travailler en confiance avec mes équipes et d'avoir des croissances considérables.

J'ai un réseau très important dans le domaine du second oeuvre du bâtiment du fait que j'évolue dans ce milieu depuis 20 ans.

J'aime mettre en place mes stratégies commerciales et marketing solides.

Je sais recruter les bonnes personnes pour créer une dynamique collective.

En tant que membre de CODIR, j'ai une vision plus globale des sociétés et j'en comprends mieux les différents enjeux.

Ma remise en question quotidienne m'aide à prendre du recul, de la hauteur et m'encourage à prendre les bonnes décisions.