Jordane ROBIN (SAINT-PAUL )

Compétences spécifiques :



Convention Collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966

Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) - Assistantes Familiales

Relations individuelles et collectives de travail, mise à jour chaque année avec ELEGIA Formation (Conférences Actualités sociales)

Spécialisée dans la gestion du temps de travail

Veille juridique active et vulgarisation par le biais de notes de services adressées aux opérationnels concernés.

Formations internes sur le temps de travail (UNIFED), sur la discrimination à l'embauche et dans la relation de travail

Référente nationale sur le logiciel OCTIME (Gestion du temps de travail)

Maîtrise du logiciel ALFA-GRH (Gestion du personnel)

Formation suivie à l'écoute active en entreprise, via ELEGIA Formation (2012) et l'organisme C.L.E.R. (2002)



Mes compétences :

Juriste Droit Social

Responsable Relations Sociales

Directrice des Ressources Humaines