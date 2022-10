Joris DESAGE

Attaché-commercial dynamique, fort d'une expèrience de quatorze années acquise auprès d'une clientèle de professionnels j'ai actuellement pour mission de suivre et de développer un secteur de sept départements (15,19,24,33,40,46 et 47).

Je suis en charge de la prescription, du suivi des affaires en cours, de la négociation commerciale et des écoulemments de nos produits auprès d'une clientèle composée de bureaux d'études, de clients nationaux et/ou grands comptes et d'un réseau de distributeurs spécialisés et centrales d'achats.