Guillaume MOTA TORRES

J'ai réalisé une formation axée sur la thermique industrielle et du bâtiment, ainsi que sur la production et la gestion des énergies.



J'ai pu acquérir diverses compétences au cours de mes dernières expériences comme la gestion d' un projet, le management d'une équipe ou encore la connaissance des différents acteurs dans ce domaine me permettant ainsi d'apprendre la rigueur, l'autonomie, le contact avec les clients, en somme, le monde industriel.



Mes compétences :

Cogénération

Energétique

Energie

Génie climatique

Ingénieur d'études