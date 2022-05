EXPERT INTERNATIONAL FWC jose.boudey@libertysurf.fr



José Manuel BOUDEY, 30 ans dexpérience a été, durant plus de dix ans, directeur général dentreprises à linternational et dans le monde de lenvironnement et Economique, social et des impacts socio-économique de grands projets dinfrastructures intégrant la notion circulaire du développement Humain ( INDH) et des mesures datténuation sur les populations impactées des modes de gouvernance, économie des territoires. Juriste de formation, il a une excellente expérience en matière dévaluation des politiques nationales en relation avec les Schéma national daménagement du territoire (SNAT), les programmes et politiques d'appui à la politique sectorielle et de filières de santé selon les OMD et les IDH, dans le cadre des politiques sectorielles de bonne gouvernance.

o Expert International il a travaillé avec les bailleurs de fonds internationaux, dont lUnion Européenne (EuropeAid), lAgence Française de Développement, (AFD) la Banque Mondiale (SFI) et la Banque Européenne dInvestissement (BEI) ainsi que pour le PNUD et la FAO au CONGO BRAZZAVLLE. Son expertise internationale est particulièrement adaptée aux contextes sociaux des pays de lAfrique Sub-saharienne (Burkina-Faso, Sahel Niger et de lAfrique Centrale,

o Chargé de cours auprès de lécole des mines de PARIS, formation de cadres africains miniers et ministériels.



Contexte Introductif

José BOUDEY est un socio- économiste et juriste, expert en matière de développement durable, socio- économique des populations allogènes et autochtones impactées par le projet et socio-sanitaire pour le continent africain , le Sud et l'Amérique centrale ( ALA) en Afrique sub-saharienne (MEDA ) Asie les pays de l'océan Indien PECO domaines et de travailler sur trois domaines stratégiques internationale spécifique :

i ) les aspects institutionnels ( juridique et économique) ,

ii ) l'organisation ( normes et directives internationales ) ,

iii ) Techniques (secteurs , mines et métaux , construction et études de génie civil impacts sociaux / Santé et environnement, déplacement des population et plan de réinstallation , plan de post-fermeture, fermeture et réhabilitation des sites miniers urinifères et uranifères ainsi que des mines de minerais de fer.

iv) Biologiste spécialistes des zones naturelles, logistique et direction de centre, mise en œuvre du projet Réserve naturelle au Gabon avec le Président Omar Bongo et le comte de la Panouse, propriétaire du parc naturelle de la réserve naturelle du Château de Thoiry ;Il est à l'origine de la création du safari de Peaugres et de la réserve africaine de Sigean. De 1974 à 1989, il travaille au développement de 3 safaris en Afrique, avec la collaboration du président ivoirien Félix Houphouët-Boigny et du président gabonais Omar Bongo, sans succès



Depuis 1982, il a collaboré avec la FAO et l'UNP dans les programmes communautaires de volontaires VNU CONGO Nations Unies, dans ce cadre, il a développé des projets intégrés avec les populations dans les zones rurales, en collaboration avec les ministères des Eaux et Forêts, le ministère du ministère de la Planification et des Finances et de lAgriculture.

En 1988, José BOUDEY collabore activement avec l'émergence du premier fonds d'aide et de coopération locales sous le sous le patronage du maire de Bordeaux et ancien Premier ministre Jacques Chaban Delmas, a lancé le premier « International Tropics Foundation» ( FIT) en collaboration avec la Chambre de Commerce et le ministère des Affaires Internationales

José Boudey sest spécialisé dans le secteur des industries extractives et les grandes entreprises d'infrastructures (génie de la construction) comme EGIS / IOSIS / PÖYRY / SOFRECO / AGRER / INYPSA / Zanaga Iron Ore -MPD CONGO (Xstrata- Glencore ) / PRODESIGN Engineering Building , CAYAMBE PARTNER ;

Il s'est particulièrement intéressé à l'application pratique des processus liés à l'impact des projets et programmes des organisations internationales, des méthodes de suivi et d'évaluation de S & E (mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de capitalisation) dans le cadre de l'investissement des bailleurs de fonds internationaux et la responsabilité sociale des entreprises (RSE) qui se fonder sur un système volontaire, et non obligatoire.

Son Assistance porte notamment sur les moyens d'atténuer les impacts sociaux et environnementaux auprès de populations et des territoires. Il est également Expert auprès du MAE, pour les projets de luttes contre la fraude et la corruption portant sur la fourniture de produits contrefait destiné à lachat illicite darmes (domaine des produits pharmaceutiques, domaine minier)

Ses missions internationales ont abordé de nombreux secteurs industriels, industries extractives (mines et métaux), la santé, le développement industriel , le génie civil et les projets du bâtiment Eau, Assainissement et Hygiène WASH projets de la Banque mondiale et de la SFI dans le domaine du «développement du secteur privé PPP privé / Public partenariats » , Oil & Gas Investment, gestion des réserves naturelles en zones sensibles et formateurs des équipes de terrain anti- braconnage et anti-terrorisme ( projets AFD), travaillant généralement de concert avec des anciens militaires pour la formation et la coordination des Rangers.

Les intervenants au cours de missions et ministères sont généralement de grandes institutions de l'Etat et

Les communautés affectées par les projets et programmes.





Spécialisé études SEIA / HIA (expert juridique pour l'évaluation de l'impact social / environnemental ), les procédés comprennent des normes et des lignes directrices comme international ( ISO14001/ISO14001 systèmes de gestion OHSAS 18001 sécurité et gestion des directives normalisées / IFC santé , Directives CIMM / ILO-OSH 2001 , l'Equateur principes , la directive 85 / 337/EEC sur l'évaluation : ( incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ) / global Reporting Initiative (GRI CIMM) et de traiter avec le «Impact sur les communautés » ( programmes sociaux / conseiller des affaires autochtones / personnes vulnérables ) dans les pays en développement. "

Actions / missions génériques :

La mise en œuvre des activités préparatoires pour le processus de développement des mines,

À savoir Corridor / pipeline / Gare / Route / , Port en eau profonde , centrale et station de pompage avec des projets communautaires pour l'eau et l'assainissement , de la santé publique ( puits )

Ces mesures comprenaient la relocalisation avons un plan et de la fermeture des mines et port minéralier avec la livraison à l'état initial qui implique un défi en matière de gestion de l'acceptation des résultats de la fermeture rapide (relations plan des RH avec les communautés autochtones et les SMS du ministère de l'Environnement et mines, les commissions participation)

Plan de réinstallation

Socio la collecte des données économiques

L'achèvement du plan d'action de réinstallation (« RAP »)

L'acceptation de « RAP » par le gouvernement

La réalisation de l'acquisition de terrains

Programme de réinstallation au début et à la construction des infrastructures

L'achèvement de la réinstallation physique.

Actions dans le Génie du bâtiment :

José est le conseiller principal dentreprise leader dans la construction d'ingénierie basé à Maurice en liaison avec le gouvernement de Maurice et le concept de « Maurice Ile MID durable », qui est une agence gouvernementale auprès du Premier ministre. Il participe à des ateliers sur le développement durable et la construction avec COI (Commission de l'océan Indien) et Conseiller gouvernemental pour des sociétés Marocaines et conseiller spécial auprès du PIA organisme sous la tutelle de lémir du Kowait pour la stratégie industriel post-pétrole.

Des compétences à lingénierie du bâtiment et de conseil sont dans les zones suivantes :

Construction Engineering & développement durable. (Green Building, la conception de bâtiments à basse consommation pour obtenir la certification LEED et BREEAM. )

Systèmes de management environnemental

Avec plus de 20 ans dexpérience de lappui institutionnel, du renforceent des capacités institutionnelles et de la gouvernance, de mise en œuvre des indicateurs de performance, dimpacts et de suivi, il est habitué à conseiller les comités scientifiques et techniques, les Comités de Pilotage et les directions centrales ainsi que les secrétariats généraux.

José BOUDEY est membre de nombreux réseaux Africains et co-fondateur de lassociation «ELYSIUM3 », secrétaire général,; membre de l'AFECTI