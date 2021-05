Jose Franck RAZAFINDRAKOTO

J'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans des sociétés de traitements informatiques à façon en offshore (Madagascar) dont 15 dans le poste de Directeur de Production. Arrivé en France, j'ai créé ma boite en autoentrepreneur pour proposer mes services.



Maintenant je propose à toutes les entreprises mes compétences en informatique:

- migration de systèmes d'information

- développement et TMA

- traitement de données et bases de données

- traitements de documents: comptables et formulaires



Je mets en place ma plateforme de travail en ligne qui sera disponible en mode SAAS, et qui permettra de gérer votre entreprise en ligne et de traiter toute procédure en mode workflow.



Mes compétences :

Microsoft Access

Visual Basic 6

MySQL

Visual Basic for Applications

Personal Home Page

Microsoft Visual Studio

Visual Basic

Offshore Oil & Gas

Microsoft Windows

Microsoft Office

Linux

JScript

HTML5

Customer Relationship Management

COBIT

Audit