José GOMES

Manager opérationnel chez Dalkia ile de France sud santé.

Gestion de la maintenance CVC/CTA/chauffage/Froid/GTB Schneider de trois sites ( Centre hospitalier de Rambouillet, hôpital gérontologique de Chevreuse et l'hôpital de pédiatrie et de rééducation de Bullion).



Maintenance de deux centrale photovoltaïque, une de 60 Mwa comportant 80 onduleurs SMA Outdoors, 40 transformateurs (transformation) double enroulements 2x315v/33Kv, des cellules HTA (ABB) de 80 disjoncteur GE 1600 A et d'un poste de livraison HTA/HTB (33/90Kv) en liaison avec RTE et l'autre de 10 Mwa comportant 18 onduleurs SMA Indoors, des transformateurs double enroulement et un poste de livraison HTA ( 20 Kv) en liaison avec Enedis. Gestion des prestataires sur les deux parcs photovoltaïque, relation direct avec les communes, contact privilégié avec le Conseil Général d'Eure et Loir, liens étroie pour le suivie de l'environnement avec Eure et Loir nature pour les zones natura2000. Gestion du planning de maintenance et des suivie réglementaires sur les deux parc (dont un parc proche de tours). Mise en place des PdP et suivi de l'analyse de risque lié à l'activité photovoltaïque pour toutes interventions de sous-traitant avec l'objectif zéro accident ou incident. Organisation des visites sur site pour les investisseurs, leurs assureurs et les banques partenaires.

Référent technique pour nos clients sur site.



Mes compétences :

Organisation des maintenances et interventions d'urgence en milieu hospitalier (bloc opératoire, service de réanimation, locaux de stérilisation, laboratoire, pharmacie, etc....)

Maintenance sur module photovoltaïque en courant c

Compétences en Hta 33Kv sur cellule ABB

Compétences en gestion de planning pour les mainte

SAP

Excel, Word et PowerPoint

Permis nacelle 1B 3B

Caces R372m cat. 1 et cat. 9