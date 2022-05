Pierre FOURNIOLS

Guider mes équipes, faire progresser les collaborateurs/trices au travers d'objectifs précis intégrés à une stratégie d'Entreprise comprise et acceptée

Remettre le Client et le Service dû au centre des préocupations

Faire de la Sécurité au travail un sujet permanent, et faire des Managers les ambassadeurs de cette démarche essentielle à la vie de l'Entreprise et de ceux qui la construisent au quotidien

Spécialisation dans le Management de BU de Facilities Management avec contexte d'externalisation de personnels



Mes compétences :

Cinéma

Cuisine

VTT