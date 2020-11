Issu d’une famille d’artistes connus dans le monde de l’Art, je suis moi-même un passionné par les beaux-arts et un artiste manqué. J’ai le sens de la communication, je parle quatre langues et je suis en train de me former à tous les métiers qui m'emmèneront à l'aboutissement de mon projet qui est donc de créer une galerie d’art contemporain.