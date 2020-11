José Maria GIL PUCHOL (JOSÉ MARÍA)

Passionné de l'image et des récits, du paysage, de l'être humain... La technique HDR (High Dynamic Range ou Rendu Dynamique Elevé) me séduit, elle permet des rendus extraordinaires tout en équilibrant les contrastes. Je maîtrise les logiciels de retouche photo tels Photoshop, Lightroom, Autopano Giga, Photomatix, ainsi que HOTSHOT pour l'assemblage de vidéos et Pictures To Exe pour la réalisation des diaporamas.



Je travaille dans le secteur de l'enseignement, de la communication et dans le service aux particuliers. Mes compétences sont idéales pour les besoins de la communication audiovisuelle dans l'industrie, le cinéma, les maisons d'édition; des médias en général (journaux et magazines) ainsi que pour les projets en rapport avec la musique (pochettes de disques), l'histoire ou le tourisme où la réalisation de cartes postales et des affiches s'avère nécessaire. Mes sujets photographiques portent sur la culture populaire, les musiciens, l'architecture, les abbayes, le paysage, les sports, la culture celtique, les faits divers, la ville, l'histoire, la macro et la nature en général.



Mes photos ont illustré le travail éditorial chez Random House New York, The Guardian UK, Les Echos, FranceTV Info, Le Crédit Lyonnais, Luis Lagos (chanteur à texte et psychologue argentin) et les particuliers.



Mes reportages d'actualité et faits divers étaient accessibles sur l'ancien site Citizenside, où mes images ont attiré l'attention des journaux tels The Guardian (Tour de France 2011, rubrique Spectators Pictures) et les sites français Les Echos et France TV Info (consultez les liens en bas) qui ont illustré leurs informations avec mes images du mouvement politique des bonnets rouges.



En février 2015, j'ai visité l'Uruguay où j'ai fait un grand reportage sur Montevideo, "Las Llamadas" pendant le carnaval, et ses stations balnéaires de l'est: Piriápolis, José Ignacio, Punta del Este et Atlántida.



J'expose mon travail normalement au centre de rééducation de Bodiffé à Plémet.