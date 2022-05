Après 5 ans dans une agence photo à Bordeaux pour parfaire la technique et le commercial, j'exerce en freelance pour les PME en faisant les catalogues et autres images de promotion, de site internet etc...

En 2008, j'ai créé une maison d'édition jeunesse qui a publié pour le moment 15 titres. (documentaires régional, roman et album maternelle).



Mes compétences :

Édition

Photo