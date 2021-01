José-Maria VESCHI

Spécialiste du courtage en crédit et rachat de prêts immobiliers depuis plus de 10 ans, mandataire PROXI CREDIT(13) et AZUREA FINANCES(83).



Acquisitions dans le neuf ou l'ancien, construction, travaux, rachat de soulte ou rachats de crédits, je suis à votre service pour vous accompagner dans la recherche et la négociation de solutions de financements les mieux adaptées à votre besoin aux meilleurs taux!







Mes compétences :

Fiscalité patrimoniale

Recherche de financement

Gestion de projet informatique

Assurances emprunteurs