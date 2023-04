Josefa REY HERNANDEZ

Mon parcours au sein d'environnements exigeants (privé et public) m'a permis d'acquérir les savoir-faire clés en communication interne et externe : élaboration de stratégie et plan d'actions sous toutes leurs formes (orale, écrite, évènementielle) et sur tous supports (papier, web) ainsi que la gestion de projets.



Disponible pour relever de nouveaux défis, je souhaiterais contribuer à notamment donner sens et visibilité aux projets et actions d'une entreprise ou d'une collectivité publique auprès du plus grand nombre. Je suis ouverte à toutes opportunités professionnelles sur un poste de responsable / chargée / chef de projet communication. N’hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Chaîne graphique

Communication externe

Communication publique

Communication RH

Publications

Relations publiques

Gestion de projet

Multimédia

Management

Plan médias

Marchés publics

Editions / Print

Gestion budgétaire

Communication interne

Communication événementielle

Relations Presse

Marketing direct

Suite Adobe (Phostoshop, Indesign, Illustrator, Ac

Marketing opérationnel

PAO

Communication online